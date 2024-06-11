Суд оставил под стражей бывшего владельца "Мотор Сичи" Богуслаева

Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 19 июля без права на залог бывшего владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным источников в правоохранительных органах, также под стражей был оставлен бывший начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олег Дзюба.

Уголовное дело Богуслаева

Бывший владелец "Мотор Сичи" обвиняется в незаконных каналах поставки оптовых партий украинских двигателей и запчастей в Россию.

Богуслаеву объявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит тюремный срок до 15 лет. Он находится под арестом без возможности внесения залога.