Украина получит 100 млн евро на компенсации за уничтоженное Россией жилье

Банк развития Совета Европы предоставит Украине заем в 100 млн евро в рамках проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье".﻿ Соответствующее соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель БРСЕ Карл Монтичелли на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024), сообщает Экономическая правда.

В сообщении говорится, что проект HOME будет реализовываться по всей подконтрольной территории Украины.

"Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи (жилищных сертификатов), благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ жилье в виде сертификатов на приобретение жилья" , - говорится в сообщении.

"Полномасштабная война России нанесла жилищному сектору Украины ущерб на более 50 млрд долларов США. Проект HOME поможет пострадавшим гражданам как можно быстрее вернуться к комфортной жизни" , - отметил Сергей Марченко.

"Это только начало. Как ведущий социальный банк Европы, БРРЕ намерен поддерживать долгосрочное социальное развитие и социальную целостность Украины, а также ее восстановление и реконструкцию." , - заявил Руководитель БРСЕ Карло Монтичелли.

В пресс-службе Министерства также добавили, что проект внедряется в рамках услуги "єВідновлення".