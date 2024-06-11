Россия официально обвинила Украину в организации теракта в "Крокус Сити"

Глава Национального антитеррористического комитета России, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников официально обвинил военную разведку Украины в теракте, который произошел в марте этого года в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщает Деловая столица.

Об этом Бортников заявил во время заседания НАК со ссылкой на ТАСС.

"Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, которые вербуются для совершения в России резонансных преступлений. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холл" , — заявил чиновник.

Напомним, вечером 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт, в результате которого погибли более 140 человек и более 180 пострадали. Российская пропаганда обвинила в причастности к теракту исламских фундаменталистов и Украину. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". Исполнители теракта были арестованы. Ими оказались граждане Таджикистана.

25 марта президент России Владимир Путин снова обвинил Украину в организации теракта в "Крокусе". Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это назвал Путина "больным и циничным существом ".