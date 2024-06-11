МИД Польши: РФ может держать в Калининграде до 100 тактических ядерных боеголовок

В Варшаве предполагается, что Россия потенциально может держать в Калининградской области около 100 тактических ядерных боеголовок. Об этом факте косвенно упомянул министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции по восстановлению Украины в Берлине, сообщает Европейская правда.

Сикорский описал для других европейцев на конференции, как российская угроза выглядит из Варшавы, акцентируя на том, что она ближе, чем может показаться.

"В 250 км севернее Варшавы – Калининградская область, российский эксклав, с местом для хранения – по нашим оценкам – где-то 100 тактических ядерных боеголовок. В 250 км к востоку – Беларусь, где россияне и белорусы устроили нападение на границу ЕС, границу Шенгенской зоны" , – сказал Сикорский.

От соседей России еще весной 2022 г. звучали заявления, что Москва уже держит в Балтии ядерное оружие.

Он также напомнил, что иногда российские ракеты, наносящие удары по Украине, залетают на территорию Польши, а иногда и падали на территории Польши.

"Одна такая ракета упала в 10 км от моего дома в Западной Польше, в 250 км отсюда... Так что эта опасность ближе, чем кому-то может казаться" , - отметил он.

В апреле Сикорский говорил, что не видит причин для беспокойства по поводу возможности применения РФ ядерного оружия в Украине.