Движение "синей" веткой метро Киева запустят в начале осени

На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская" работы продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро в начале осени 2024 года. Об этом рассказал и.о. начальника метрополитена Виктора Выговского, сообщает Суспільне.

Чиновник проинформировал, на какой стадии сейчас капитальный ремонт перегонного тоннеля между станциями столичной подземки "Демеевская" - "Лыбидская".

"Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и взялись за демонтаж последних элементов сооружения тоннеля" , - рассказал Виктор Выговский.

По его словам, в дальнейшем специалисты приступят к монтажу нового монолитного тоннеля.

"Непосредственно еще выполняются работы внутри тоннеля и близлежащих участках. Это 27 метров с одной стороны и 25 - с другой. Там уже выполнены работы, касающиеся скажем так "лечения" тоннеля и сейчас идет работа по усилению тоннеля по периметру" , - сказал руководитель столичной подземки.

Ремонтные работы будут продолжаться до конца лета, потом еще предстоит провести тестовые пуски движения поездов и после этого уже восстановление движения поездов.