Движение "синей" веткой метро Киева запустят в начале осени
На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская" работы продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро в начале осени 2024 года. Об этом рассказал и.о. начальника метрополитена Виктора Выговского, сообщает Суспільне.
Чиновник проинформировал, на какой стадии сейчас капитальный ремонт перегонного тоннеля между станциями столичной подземки "Демеевская" - "Лыбидская".
"Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и взялись за демонтаж последних элементов сооружения тоннеля", - рассказал Виктор Выговский.
По его словам, в дальнейшем специалисты приступят к монтажу нового монолитного тоннеля.
"Непосредственно еще выполняются работы внутри тоннеля и близлежащих участках. Это 27 метров с одной стороны и 25 - с другой. Там уже выполнены работы, касающиеся скажем так "лечения" тоннеля и сейчас идет работа по усилению тоннеля по периметру", - сказал руководитель столичной подземки.
Ремонтные работы будут продолжаться до конца лета, потом еще предстоит провести тестовые пуски движения поездов и после этого уже восстановление движения поездов.