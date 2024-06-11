Макрон исключает отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах

Президент Франции Эмманюэль Макрон исключает досрочное сложение своих полномочий президента, если в результате объявления им досрочных выборов к власти придет партия "Национальное объединение". Об этом он сказал в общении с Figaro Magazine, сообщает Европейская правда.

Макрона спросили, рассматривает ли он отставку в случае триумфальной победы на досрочных выборах правопопулистского "Национального объединения", если победители начнут выдвигать такие требования.

Макрон ответил, что исключает сложение полномочий, каким бы ни был результат выборов.

"Не "Нацобъединение" пишет конституцию, и это не в духе конституции. С институтами все понятно, и с местом президента, каким бы ни был результат" , – сказал Макрон.

Напомним, после поражения пропрезидентских сил на выборах в Европарламент Макрон неожиданно для всех распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы, как того требовали победители, хотя мог не делать этого.

Соцопросы свидетельствуют, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства; между ними уже начинаются переговоры об объединении.