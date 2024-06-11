Зеленский прокомментировал рост мобилизации в Украине и реакцию общества

Президент Владимир Зеленский, комментируя рост мобилизации в Украине и реакцию общества, заявил, что если украинцы хотят сохранить государство, то надо его отстоять, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит подход Зеленского к прессе вместе с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Что касается мобилизации, я абсолютно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас продолжается из-за состояния войны с первого дня.

Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, безусловно, не первый день война, но если мы хотим сохранить государство, то надо его отстоять".

По словам Зеленского, для европейских стран важно, чтобы пророссийские и российские лозунги не люнали и не набирали обороты в демократической Европе.

Президент отметил, что сам факт проведения Конференции по восстановлению Украины в Берлине уже является успехом, ведь Россия сейчас пытается сорвать проведение саммита мира в Швейцарии. Страна-агрессор пытается собрать страны и провести собственное мероприятие по войне в Украине.

Что предшествовало: