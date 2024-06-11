Зеленский призвал Запад обеспечить "блэкаут российскому террору"

Российская Федерация будет вынуждена искать путь к настоящему миру только тогда, когда ее ограничат в возможности терроризировать соседей. ﻿Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как отметил президент, война продолжается только потому, что российский диктатор Владимир Путин имеет возможность продолжать террор, удары и вести боевые действия в целом.

"Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия наконец будет вынуждена искать путь к настоящему миру. Потому что это ключевое преимущество Путина: ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны" , - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина и ее союзники должны "обеспечить блэкаут российскому террору", чтобы достичь настоящего мира.