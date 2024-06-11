NYT: Кремль вербует заключенных россиянок на войну против Украины

В конце мая россия освободила группу женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом для участия в войне против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух бывших заключенных, поддерживающих связь с теми, кто все еще находится в тюрьме.

Как отмечает издание, военные вербовщики начали посещать женские тюрьмы по всей европейской части России осенью 2023 года. Всего в начале полномасштабного вторжения в РФ отбывали наказание около 30 тысяч женщин.

В то же время, осужденным россиянам начали предлагать помилование в обмен на службу еще за год до этого. Впрочем, осужденные женщины, присоединившиеся к армии России в прошлом году, до сих пор находились в тюрьмах и не были отправлены на фронт без официального объяснения причин.

В настоящее время вербовка женщин происходит из-за того, что Россия стремится привлечь больше людей в армию, при этом не объявляя официальную мобилизацию, отмечает NYT. Однако до сих пор неизвестно, какую роль будут выполнять бывшие заключенные россиянки на фронте.

По данным источников, во время вербовки женщинам предлагали контракты на должности снайперов, медиков и радисток сроком на один год. Тогда на это согласились около 40 из 400 заключенных. В то же время им пообещали помилование и зарплату в размере около 2 тысяч долларов в месяц.

Две женщины, свидетели вербовки, рассказали, что их сокамерницы согласились на это, даже несмотря на опасность, о которой сообщили вербовщики.

Они добавили, что женщины согласились ехать на войну из-за строгих ограничений в тюрьме. Там их, в частности, заставляли постоянно молчать и работать по 12 часов в сутки на лесопилке даже при минусовой температуре зимой.

В комментарии LIGA.net представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что в целом количество завербованных является незначительным. В то же время, подавляющее количество заключенных россиянок, которые пошли воевать против Украины, — "добровольцы", добавил он.