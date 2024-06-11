Шольц: Еврокомиссия создаст фонд собственного капитала для помощи Украине

Европейская комиссия планирует создать фонд собственного капитала для дальнейшего оказания помощи Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Берлине.

Шольц подчеркнул, что в настоящее время Украине нужны возможности для улучшения доступа украинского бизнеса к капиталу.

"Поэтому я хочу похвастаться, что Европейская комиссия объявила о создании фонда собственного капитала, который будет мобилизовать важные средства для Украины", - сообщил канцлер.

Конференция в Берлине

Напомним, что сегодня и завтра, 12 июня, в Берлине пройдет конференция по восстановлению Украины.

Ранее во время своего выступления Шольц отметил важность частного капитала в усилиях по восстановлению Украины.

В то же время немецкий канцлер также высказался об участии России в саммите мира, который пройдет уже в эти выходные в Швейцарии.