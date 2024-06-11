Силы ПВО сбили две крылатые ракеты над Днепропетровской областью
11 июня защитники сбили две российские крылатые ракеты Х-59/69 над Днепропетровской областью, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток", председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
"11 июня 2024 года подразделениями Воздушное командование „Восток" сбито 2 управляемые авиационные ракеты противника в Днепропетровской области, вероятно Х-59/69".
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поблагодарил защитников за боевую работу.
"Спасибо ПвК „Восток"", - написал он.