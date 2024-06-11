Генштаб: Оккупанты активизировались на Харьковском направлении

Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается в Покровском и Лиманском направлениях. Там произошло и длится около половины всех столкновений за сегодня. Общее количество боевых столкновений на линии фронта возросло до 51.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 11 июня.

Враг активизировался в Харьковском направлении. Отбиты три атаки в районах Волчанска и Глубокого. Российские террористы применяют КАБы и неуправляемые ракеты по районам Бугаевки, Волчанска, Избицкого и Волчанских Хуторов. Бьют из воздушного пространства над территорией Российской Федерации, из Белгорода и Шебекино.

Продолжаются боевые действия на Лиманском направлении. Нашими защитниками отражены девять наступательных и штурмовых действий вблизи Тернов, Невского, Торского и Серебрянского Леса. В районах Дружелюбовки и Грековки враг продолжает атаковать. Достаточно активно оккупанты на направлении российские террористы применяют УАБ – семь управляемых авиабомб враг сбросил в район Северска, четыре – неподалеку от Невского, и одну – вблизи Дружелюбовки.

На Покровском направлении наиболее жарко. Количество боев за сегодня возросло до 14, из них 9 – продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровки.

На Времивском направлении отражена вражеская атака возле Урожайного.

На Ореховском направлении были отражены пять попыток врага улучшить свои позиции в районах населенных пунктов Щербаки, Новопрокоповка и Малая Токмачка. У последнего враг задействовал авиацию – сбросил четыре авиабомбы.

На Приднепровском направлении по три КАБа российские оккупанты применили по районам Токаревки и Тягинки.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.