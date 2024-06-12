Ночью россияне атаковали Украину ракетами

Ночью, 12 июня на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, Воздушные силы сообщали о запуске российскими войсками ракет, В Киеве работала ПВО. В части областей воздушную тревогу отменили, сообщает Украинская правда.

Перед этим Воздушные силы предупредили о запуске россиянами "Шахедов" в сторону Украины.

Позже Воздушные силы сообщили о ракетах на Сумщине, курс - западный.

03.27. Ракета из Сумщины - на Полтавщину, в направлении Миргорода.

03.30. Вторая группа ракет на Сумщине, курс - юго-западный.

03.35. Ракеты с Полтавщины - в Черкасскую область.

03.47. Ракеты на Кировоградщине, движутся по руслу Днепра на юг.

03.48. Ракеты в Черкасской области, курсом на запад.

03.54. Ракеты из Черкасской области курсом на Киевщину.

04.03. Ракеты с востока на Киев.

03.58. Ракеты на Киев.

04.00. Группа ракет на западе Черкасской области, курсом на Винничину.

04.15. Активность вражеской тактической авиации на северо-востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

В 04:46 объявили отбой тревоги.

В 06:15 объявили тревогу из-за взлета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал". В 06:48 прозвучал отбой.