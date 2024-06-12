NYT: Байден одобрил отправку в Украину второй системы Patriot

Президент США Джо Байден принял решение после ряда встреч и дебатов об отправке в Украину уже второго американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников американской администрации и военных.

"Решение господина Байдена было принято на прошлой неделе после ряда встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны, не ставя под угрозу боеготовность США".

Издание со ссылкой на официальные лица отмечает, что вторая система Patriot прибудет из Польши, где она защищала ротацию американских войск, которые будут возвращаться в Соединенные Штаты.

По словам американских официальных лиц, система может быть развернута на линии фронта в Украине в течение следующих нескольких дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.