Польша поднимала авиацию из-за российских обстрелов Украины

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что военные подняли в небо самолеты из-за удара российских войск по Украине ракетами и "Шахедами", сообщает Украинская правда.

"Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанного с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве" , – говорится в сообщении.

Военные сообщили, что наблюдают за тем, как россияне наносят удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины.

Польские военные напомнили, что последняя такая усиленная активность российской авиации, во время которой были нанесены удары по западной Украине, была зафиксирована в ночь с 6 на 7 июня этого года.