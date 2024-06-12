ОВА: Запорожскую область за сутки атаковали более 200 БпЛА различных модификаций

В течение 11 июня россияне 547 раз ударили по Запорожской области, под вражеским огнем находились 15 населенных пунктов, но мирные жители не пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Отмечается, что 206 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Еще 23 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Гуляйполе.

Также осуществили 311 артобстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Новоданиловки, Чаривного, Мирного, Гуляйпольского, Новокарловки, Малых Щербаков и Степногорска.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.