В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и области, ряде центральных, южных и восточных регионов в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает карта тревог, Воздушные силы ВСУ.

Сирены воздушной тревоги начали звучать около 8:52.

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Позже воздушники написали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.