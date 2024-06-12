В Киевской области в результате атаки РФ горел промышленный объект - ОВА

В Киевской области в результате падения обломков произошел пожар на промышленном объекте. Работают спасатели из области и Киева, также привлекли "Укрзализныцю". Один человек получил ранения.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"В одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. В настоящее время к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники" , – говорится в сообщении.

Из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж. В другом районе – загорелось складское помещение.

В результате падения обломков один человек получил ранение – резаную рану ноги. Медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался.