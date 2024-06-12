В Херсонской области возможны аварийные отключения света из-за обстрелов

В Херсонской области в ночь на 12 июня были повреждены объекты критической инфраструктуры. Из-за этого возможны аварийные отключения света, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Херсоноблэнерго".

Как отмечается, российские оккупанты этой ночью обстреляли Херсонскую область. В результате ночных атак были повреждены объекты критической инфраструктуры в регионе.

Энергетики предупреждают, что на территории Херсонской области возможно применение аварийных отключений света.

Специалисты уже производят аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах.

"Для предотвращения утечки информации графики возможных отключений не публикуем" , - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что в Украине был поврежден ряд важных энергетических объектов из-за российских обстрелов. Оккупанты уничтожили несколько украинских ТЭС, атаковали распределительные сети и ГЭС.

Из-за серьезных повреждений энергетики в Украине вводят отключение света по графикам. Также иногда энергетикам приходится применять экстренные отключения из-за дефицита мощности.

Как сообщало "Укрэнерго", сегодня, 12 июня, в Украине будут вводиться стабилизационные отключения в период с 15:00 до 23:00.