Зеленский в Германии осмотрел систему Patriot, которую передадут Украине

Во время рабочего визита в Германию президент Владимир Зеленский осмотрел систему Patriot, которую Германия после завершения обучения экипажа передаст Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский вместе с федеральным министром обороны Борисом Писториусом посетил 21-ю зенитно-ракетную группу в городе Заниц. На ее базе украинские защитники тренируются для работы на ЗРК Patriot.

Зеленский поблагодарил канцлера Олафа Шольца, Германию и весь немецкий народ за новый оборонный пакет на общую сумму более 700 млн евро.

Он отметил и передачу Германией еще одной системы Patriot, и качественные немецкие системы IRIS-T.

"Очень важный аспект, что вы сократили время по производству и тренировке на этих системах. Потому что сегодня это время измеряется жизнями наших людей. И то, что вы сократили дни, иногда недели, мы будем помнить десятилетиями", – подчеркнул он.

Писториус объявил, что в новый пакет вошли разведывательные и ударные дроны, стрелковое и снайперское оружие, РПГ, а также 100 дополнительных ракет к системам Patriot, которые Германия передаст вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами.

Зеленский также ознакомился с процессом обучения, пообщался с украинскими защитниками и отметил их государственными наградами.

Напомним, в мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.

Кроме того, президент США Джо Байден, по данным СМИ, одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине.