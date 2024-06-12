США объявят о санкциях за незаконные поставки чипов в Россию – Bloomberg

Белый дом подготовил новый пакет санкций, направленный против продающих России в обход ограничений полупроводниковые микросхемы и другие товары, которые Путин использует для создания оружия и военной техники. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Укринформ.

"Администрация Байдена в среду объявит об изменениях, которые расширят сферу действующего экспортного контроля и ограничений" , - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что санкции будут вводиться против посторонних в Китае и других странах, способствующих поставкам в РФ электронных товаров, в том числе под американским брендом.

Во вторник Белый дом официально анонсировал введение на этой неделе вместе с другими странами G7 нового пакета санкций против российской военной машины и всех, кто способствует производству в РФ оружия. Но при этом в администрации США не раскрыли детали.