Нидерланды передадут первые самолеты F-16 этим летом – Минобороны

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 от ее государства будут переданы Украине уже этим летом – сразу после того, как поставки самолетов начнет Дания, сообщает Европейская правда.

Министерша отметила, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток".

"Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы… Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это – общий план» , – уточнила Оллонгрен.

Относительно готовности украинской инфраструктуры к приему самолетов, министерша отметила, что "здесь мы также двигаемся по плану".

"Украина на правильном пути, и это очень важно, потому что, как вы сказали, нужны не только пилоты. Речь идет и о техническом персонале, и о самолетах, и оборудовании, которое им нужно, а также об инфраструктуре в вашей стране.

Но у нас здесь настоящее партнерство и совместные усилия. Украина действительно готовится получить F-16" , – отметила Оллонгрен.

Она высказала предположение, что F-16 сами по себе изменят ход войны, но они "сделают ваши воздушные силы и вашу противовоздушную оборону гораздо сильнее".

"Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему преимуществу в воздухе".

Но это не может произойти сразу, как вы получите первый F-16. Так что если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично" , - отметила министерша.

Глава оборонного ведомства Нидерландов также сообщила, что ее страна рассматривает поставку Украине дополнительной системы ПВО Patriot.