Сырский побывал на фронте: Необходимо добиться преимущества над противником

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об очередной поездке в зону боевых действий. Он работал в воинских частях, ведущих оборону на наиболее горячих точках Восточного фронта.

Об этом говорится в сообщении Сырского в Telegram-канале.

По его словам, оккупанты продолжают ведение активных наступательных действий разной интенсивности фактически по всему фронту, основные усилия сосредотачивая на Покровском и Кураховском направлениях – здесь враг сосредоточил наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад.

"Жесткие бои на этих направлениях продолжаются уже несколько месяцев и в течение этого времени наши воины мужественно сдерживают движение врага вперед. Продолжаются бои в районах Часового Яра, Клещеевки, Калиновки. Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска" , - отметил главком. ﻿﻿

Сырский отметил, что РФ штурмует Белогоровку, которая "стала красноречивым примером устойчивости украинского войска в Луганской области". Оккупанты пытаются прорваться в Северск с двух направлений, но каждый раз откатываются назад, понеся потери.

На Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину боевых порядков и создать так называемый "пояс безопасности". В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений по другим направлениям.

В Запорожском направлении агрессор совершает наступательные действия в районах Старомайорское и Работино, но фактически без успеха. В районе Крынки бои продолжались за содержание плацдарма и контроля островов, без существенных изменений в положении и положении сторон. "В этих условиях для нас очень важно содержание занимаемых рубежей и позиций, не допущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага" , – написал он.

"Нам необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери, а главное, изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к нашей Победе!