В Киевской области из-за непогоды применяют новые аварийные отключения

Из-за непогоды в Киевской области действуют новые аварийные отключения. Грозовой фронт задел все регионы Киевщины, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские региональные электросети.

В результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 м\с на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций.

"Наши специалисты уже ликвидируют последствия непогоды. Задача – максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высшего напряжения – 10 кВ и заняться заявками клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома", – отметили в компании.

Там уточнили, что сильный ветер с дождем затрудняет работу, что может спровоцировать новые аварии в сетях.

Напомним:

12 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.