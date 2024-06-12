В Минобороны рассказали о соотношении добровольцев и мобилизованных

По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, пришедших в армию, составляет 1 к 3. В настоящее время, кроме приложения "Резерв+", готовится еще одна цифровая платформа - для военных, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, во время конференции "Минобороны и партнерство с общественностью: сотрудничество, достижения, вызовы" заместитель министра обороны Наталья Калмыкова акцентировала внимание на важности кадровой политики стратегии, которая предусматривает назначение военнослужащих на должности в соответствии с их профессионализмом и компетенцией. По ее словам, в настоящее время внедряются системные изменения в силах обороны, а также создается новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров. В настоящее время их насчитывается уже 22, а на этой неделе планируется открыть еще три

"По состоянию на май соотношение пришедших в армию добровольцев и мобилизованных составляет 1 к 3 . Это говорит, что у нас остается потенциал защищать Украину", - рассказала Калмыкова.

Цифровизация развития ВСУ

В то же время, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко подчеркнула, что повышения эффективности этих процессов удалось достичь, в частности, и цифровизация развития ВСУ.

По ее словам, цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического превосходства над врагом 10:1.

"Благодаря приложению "Резерв+", которым воспользовались более 1 400 000 граждан, мы увидели, что цифровизация - это уже не тренд, это требование нашего общества. На очереди - запуск приложения для военных "Армия+" , который упростит бюрократические процессы в армии", - заявила она.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады рассматривал вопрос о продлении срока обновления данных для военнообязанных после 16 июля. Однако, по их мнению, двух месяцев достаточно.

Аналогичную позицию, в частности, высказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, заявив, что во фракции партии "Слуга народа" не видят оснований для увеличения срока.

Следует отметить, что согласно новому закону о мобилизации военнообязанные должны в течение 60 дней после 18 мая обновить свои данные. Это можно сделать через приложение "Резерв+", ЦПАУ или в ТЦК и СП.