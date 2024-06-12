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Медведев показал карту России, на которой ей принадлежит вся территория Украины

Медведев показал карту России, на которой ей принадлежит вся территория Украины

Заместитель секретаря совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал карту РФ, в которой ей "принадлежит" вся территория Украины, сообщает Деловая столица.

Так, Медведев опубликовал карту по случаю "Дня России".

День России (до 2002 года — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации) — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Установлен в 1992 году (нерабочий день с 1991 года).

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