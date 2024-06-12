Медведев показал карту России, на которой ей принадлежит вся территория Украины

Заместитель секретаря совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал карту РФ, в которой ей "принадлежит" вся территория Украины, сообщает Деловая столица.

Так, Медведев опубликовал карту по случаю "Дня России".

День России (до 2002 года — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации) — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Установлен в 1992 году (нерабочий день с 1991 года).