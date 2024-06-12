Оккупанты заявили о "национализации" имущества Яценюка и Джамалы в Крыму

Оккупанты в Крыму сообщили о новых кражах недвижимости украинцев, среди которых активы экс-премьера Арсения Яценюка и победительницы "Евровидения" 2016 года певицы Сусаны Джамаладиновой (Джамалы), а также активы "Киевгорстроя", сообщает Украинская правда.

По словам россиян, в число активов Яценюка, которые национализировали в Крыму, попали учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, рассказал "РИА Новости" спикер оккупационного парламента Константинов.

Кроме того, под национализацию попала собственность Джамалы – по словам оккупантов, украдены движимое и недвижимое имущество, а также 2 земельных участка в Алуште.

Также в поселке Ливадия на южном берегу Крыма "национализирована" квартира семьи политика Виталия Хомутынника, бывший член "Партии регионов" и соглава группы "Возрождение"

Также украдено имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк ("Батькивщина"), Центр дельфинотерапии в Алуште (бенефициар - депутат Броварской районной рады Киевской области), активы холдинговой компании "Киевгорстрой", парк-отель "Порто Маре" (учредитель гражданин Украины Вадим Вайспапир).

Собственностью оккупантов также стало имущество частной компании "Ялтинская киностудия", отель "Бристоль" в Ялте, "Платинум банк".