СМИ: Украина может получить от Аргентины самолеты Super Etendard

Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине самолетов-штурмовиков Super Etendard, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет Infobae.

По информации издания, речь идет об отправке пяти боевых самолетов Super Etendard, которые выведены из эксплуатации из-за эмбарго, которое Великобритания применяет против Аргентины в результате Фолклендской войны.

"Участие Франции является ключевым для преодоления этого геополитического препятствия, и канцлер Диана Мондино и министр обороны Луис Петри работали неделями над продвижением этого секретного шага, который также предполагает участие Соединенных Штатов и НАТО" , — пишет издание.

Пять истребителей хранятся на военно-воздушной базе Эспора в Пуэрто-Бельграно, поскольку необходимы патроны, позволяющие катапультировать сиденье пилота в случае чрезвычайной ситуации.

Аргентина не имеет доступа к этим картриджам через эмбарго, наложенное Британией, и с тех пор как самолеты прибыли в Аргентину, "их никогда нельзя было использовать". Предполагается, что Франция их отремонтирует и передаст Украине.