Киев накрыла непогода: подтоплены улицы, задерживается транспорт

12 июня Киев накрыла непогода. Осадки оказались настолько сильными, что улицы подтопило, что вызвало задержки транспорта, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают соцсети, "Укргидрометцентр", "Киевпастранс", "Укрэнерго".

Так, в соцсетях начали появляться кадры непогоды в Киеве. В частности, из-за ливня движение по улицам столицы осложнилось из-за подтопления.

Задержки транспорта

Сейчас в Киеве из-за непогоды задерживаются ряд троллейбусов и трамваев. В частности:

задерживается движение трамваев №14, 15 на ул. Василенко, 5;

задерживается движение троллейбусов №№22, 27, 30, 42д на ул. В. Гетьмана;

Задерживается движение троллейбусов №№17, 19 на ул. Ереванская, 14.

Как отмечают в "Киевпасстрансе", на местах сейчас работают соответствующие службы.

Ситуация со светом из-за непогоды

Из-за погодных условий, как сообщают в "Укрэнерго", к утру 12 июня остаются обесточенными 237 населенных пунктов в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и г. Киев.

В частности, из-за непогоды в Киевской области действуют аварийные отключения света.

Непогода в Киеве

О непогоде в Киеве и области синоптики предупреждали еще вчера, 11 июня.