Киев накрыла непогода: подтоплены улицы, задерживается транспорт
12 июня Киев накрыла непогода. Осадки оказались настолько сильными, что улицы подтопило, что вызвало задержки транспорта, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщают соцсети, "Укргидрометцентр", "Киевпастранс", "Укрэнерго".
Так, в соцсетях начали появляться кадры непогоды в Киеве. В частности, из-за ливня движение по улицам столицы осложнилось из-за подтопления.
Задержки транспорта
Сейчас в Киеве из-за непогоды задерживаются ряд троллейбусов и трамваев. В частности:
- задерживается движение трамваев №14, 15 на ул. Василенко, 5;
- задерживается движение троллейбусов №№22, 27, 30, 42д на ул. В. Гетьмана;
- Задерживается движение троллейбусов №№17, 19 на ул. Ереванская, 14.
Как отмечают в "Киевпасстрансе", на местах сейчас работают соответствующие службы.
Ситуация со светом из-за непогоды
Из-за погодных условий, как сообщают в "Укрэнерго", к утру 12 июня остаются обесточенными 237 населенных пунктов в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и г. Киев.
В частности, из-за непогоды в Киевской области действуют аварийные отключения света.
Непогода в Киеве
О непогоде в Киеве и области синоптики предупреждали еще вчера, 11 июня.
"12 июня грозы, значительные дожди, І уровень опасности, желтый", - говорилось в сообщении "Укргидрометцентра".