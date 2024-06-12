Генштаб: На передовой 98 столкновений, оккупанты пытаются продвинуться на Покровском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. На Покровском направлении оккупанты пытаются продвинуться в районах Калинового, Новоалександровки и Новопокровска.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 12 июня.

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, совершил 59 авиационных ударов (в частности, сбросил 98 КАБ) и около 4000 обстрелов (112 из них из реактивных систем залпового огня).

Вчера украинские воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники противника.

Уже сегодня произошло 40 боевых столкновений. Оккупанты совершили один ракетный удар, пять авиаударов, сбросив восемь КАБов, и 623 обстрела позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 68 дронов-камикадзе.

Продолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города продолжается боестолкновение. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении попытка агрессора атаковать в районе Петропавловки потерпела неудачу. Напряженная ситуация возле Мясожаровки, где продолжается бой. По уточненной информации, за прошедшие сутки потери врага на Купянском направлении составили: 86 человек убиты и ранены, уничтожены семь автомобилей. Кроме того, повреждены четыре пушки и три автомобиля.

На Лиманском направлении ведутся бои в районах Дружелюбовки, Невского и Серебрянского лесничества. Ситуация под контролем сил обороны. Вчера на данном направлении враг потерял 141 человек, один танк и два автомобиля.

На Северском направлении напряжена обстановка близ Спорного и Раздолевки, где с начала суток уже произошло 11 боеприкосновений, из них два отражены без успеха для врага, девять - еще продолжаются.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг потерял 64 человека, из них 25 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили танк и три автомобиля, повредили девять орудий и две единицы автотранспорта россиян.

На Покровском направлении оккупанты предпринимают попытки продвинуться в районах Калинового, Новоалександровки и Новопокровска. За сегодняшний день уже произошло 10 атак наших позиций, три из которых успешно отбиты. Боевые действия продолжаются. За прошедшие сутки на Покровском направлении враг потерял 235 человек. Уничтожены две ББМ, три пушки и три автомобиля. Также повреждена одна боевая бронированная машина, пять орудий, два автомобиля и наземная станция управления БпЛА.

Агрессор продолжает давить на наши позиции на Кураховском направлении, в районах Красногоровки и Георгиевки. Ситуация контролируемая, боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды потерпел неудачу при попытках вытеснить украинских защитников с позиций в районе Малой Токмачки. Потери позиций не допущены.

На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили.