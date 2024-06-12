Посол ЕС в Украине назвала победу РФ самой большой опасностью для Запада

Глава дипмиссии ЕС в Киеве Катарина Матернова считает победу России в Украине самой большой опасностью для Запада сегодня. Об этом она рассказала в интервью словацкому изданию Aktuality, сообщает Европейская правда.

Матернова отвечала на вопрос об увеличении риска прямой конфронтации между РФ и НАТО, если Запад слишком активно будет помогать Украине. Однако посол дала понять, что не считает такой риск главной угрозой.

"Я думаю, что самое опасное, что может произойти с Западом, – это если Россия победит" , – сказала Матернова. ﻿

Она отметила, что со времен Второй мировой войны страны Запада живут в системе, которая была построена, чтобы гарантировать невозможность повторения подобных войн.

"Одним из фундаментальных столпов этой системы является Устав ООН, который говорит, что границы не могут быть перекроены военным путем. Если бы это было разрешено, если бы даже один из постоянных членов Совета безопасности ООН напал на мирного соседа и результатом этого стал бы передел границ, то ничего из того, на чем построена международная система, не было бы действительным" , – предостерегла Матернова.

Для Словакии, отметила посол, которая является представительницей этого государства, это важно, поскольку это маленькая страна и поэтому она гораздо более уязвима, чем большие.