Роботино под огневым контролем Сил обороны – Нацгвардия

Село Роботино на Ореховском направлении в Запорожской области находится под огневым контролем сил обороны Украины. Населенный пункт находится в серой зоне – то есть его не контролируют ни ВСУ, ни армия РФ. Об этом рассказал Николай Коваль – пресс-офицер 14 бригады Нацгвардии Украины "Червона Калина", сообщает Радио Свобода.

"Оно под нашим огневым контролем, можно сказать, что мы контролируем Роботино. Оно больше почти в серой зоне. Но контроль наш огневой – очень важно. Мы видим их передвижение, их возможности штурмов. Мы с помощью аэроразведки видим и обнаруживаем, нам так легче контролировать этот населенный пункт (под огнем – ред.)" , – сказал военный.

По словам Коваля, российские военные сменяют тактику и отказываются от применения большого количества бронетехники. Вместо этого штурмуют небольшими группами. Такие штурмы проходят по несколько раз в сутки.

"Они тактику немного изменили, потому что поняли – если задействовать тяжелую бронированную технику, они не могут это сделать, потому что разведка, дроны, пилоты, наша артиллерия постоянно уничтожает все, что подходит к нашим позициям. Они поняли, что технику нерационально использовать и начали использовать малые группы по несколько человек. И так круглосуточно по 2-3, даже бывает 5 раз в сутки, штурмуют наши позиции" , – сказал он.

Коваль отметил, что на Ореховском направлении армия РФ не задействует малоопытных мобилизованных, там воюют профессиональные кадровые российские военнослужащие. Он добавляет, что они умело владеют навыками и применяют технику маскировки, чтобы украинским Силам обороны было сложнее выявлять их.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Запорожском направлении войска РФ без успеха совершают наступательные действия в районах Старомайорского и Роботиного. Основные усилия войска России сосредоточили на Покровском и Кураховском направлениях, где собрали наибольшее количество своих штурмовых подразделений.

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