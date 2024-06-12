Bloomberg: Добыча нефти в РФ будет оставаться стабильной в течение следующих 5 лет

Добыча нефти в России будет оставаться стабильной в течение следующих пяти лет, несмотря на международные санкции, поскольку государственная компания ПАО "Роснефть" начинает добычу на новом крупном арктическом проекте, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

Ожидается, что ежедневная добыча нефти в стране вырастет в среднем с 10,77 миллиона баррелей в 2025 году до 10,83 миллиона баррелей в 2030 году, согласно данным МЭА.

Это все еще ниже 11,09 миллиона баррелей в день, которые добывались в 2022 году, когда на отрасль были наложены международные санкции в ответ на вторжение РФ в Украину. С тех пор страна приспособилась к ограничениям, используя огромный теневой флот танкеров для продажи своей нефти азиатским клиентам.

"Россия признает, что значительное будущее развитие потребует больше капитала и дорогих технологий, которые стало труднее обеспечить из-за санкций" , - говорится в отчете.

"Но мы ожидаем, что предложение останется в целом стабильным до 2030 года, поскольку ведущий российский производитель „Роснефть" продолжает развивать свой гигантский проект „Восточная нефть", который помогает компенсировать снижение добычи на ее стареющих нефтяных месторождениях".

"Роснефть" продолжила реализацию проекта "Восточная нефть" даже после того, как международные трейдеры Vitol Group и Trafigura Group Pte Ltd. продали свои доли, чтобы не попасть под западные санкции. Российская компания планирует начать добычу в этом году.

Напомним:

Первый российский нефтяной танкер, который попал под санкции США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно возле Сингапура, проплыв для этого 12 тысяч километров.

Используя лазейку в санкциях, Турция маскирует российскую нефть под собственную и экспортирует ее в ЕС, принося России миллиардные прибыли.