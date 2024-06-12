Ляшко рассказал, сколько нужно на восстановление медицинской системы

Более 14 млрд долларов нужно в ближайшие 10 лет для восстановления украинской медицинской системы, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказал Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время панельной дискуссии "Здоровье как предпосылка для восстановления: психическое здоровье, реабилитация и цифровой доступ к медицинским услугам" в Берлине.

"Цена восстановления медицинской сферы Украины после последствий полномасштабной войны, которые зафиксированы уже сейчас, составляет более 14 миллиардов долларов на ближайшие 10 лет.

Однако Россия пытается уничтожить не только наши больницы, но и разрушает наши "скорые", аптеки, вывозит оборудование и лекарства, убивает наших медиков.

Общие потери медицинской сферы от войны колоссальные - это минимум 17,8 миллиарда долларов, - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, для того, чтобы украинская медицинская система продолжала функционировать и развиваться, поддержка международных партнеров критически важна.

Министр напомнил, что за более чем 27 месяцев в результате атак врага было повреждено 1618 объектов медучреждений и еще 214 разрушены полностью и восстановлению не подлежат. Наибольшие потери понесли медучреждения Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.