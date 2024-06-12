Укрэнерго: Из-за непогоды без света остаются потребители в 6 областях

Из-за погодных условий на утро остаются без света 237 населенных пунктов в 6 областях и городе Киеве, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за погодных условий на утро остаются обесточенными 237 населенных пунктов в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и г. Киев" , - говорится в сообщении.

По другим причинам без энергопитания остается 490 населенных пунктов. В результате боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях.

По технологическим причинам есть обесточивание в Николаевской области.

Кроме того, в течение суток будет привлекаться импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 29 796 МВт-ч.

Напомним:

Из-за непогоды в Киевской области действуют новые аварийные отключения. Грозовой фронт задел все регионы Киевской области.