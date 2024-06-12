В Украине открыли рекордное количество производств о мошенничестве

Рекордные 38 204 уголовных производства по мошенничеству были открыты в Украине за пять месяцев 2024 года. Это уже в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год, когда было заведено 23 847 дел. Уголовных производств по мошенничеству увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Чуть более 7 тысяч или 18% всех зарегистрированных дел в 2024 году дошли до суда. Еще более 4,5 тысяч дел было закрыто.

По данным Национального банка Украины, самыми популярными методами мошенничества с платежными картами в Украине традиционно остается социальная инженерия и фишинг.