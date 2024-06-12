Орбан признал, что не может повлиять на позицию других стран по поддержке Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что его страна, которая имеет собственную позицию относительно войны РФ против Украины, не может повлиять на позицию других союзников, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с генсеком НАТО в Будапеште.

По словам венгерского премьера, Венгрия признает, что ее позиция "отличается от других".

"Мы всегда имели право делиться своим мнением. У Венгрии нет возможности или силы реально изменить мнения, которые намного превосходят ее по весу и влиянию", – отметил Орбан.

Именно поэтому, указал глава правительства Венгрии, "мы ясно дали понять, что не хотим блокировать решения в НАТО, которые отличаются от нашей интерпретации ситуации".

Как известно, Орбан сообщил, что на встрече со Столтенбергом согласовал формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.

Генсек НАТО со своей стороны сказал, что он и Орбан "одобрили модальность для Венгрии не участвовать в поддержке НАТО для Украины", которую Альянс планирует предоставлять в будущем. Орбан сказал, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и Столтенберг "принял эту позицию".

В мае Орбан заявлял, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.

Орбан также заявлял, что его страна должна держаться подальше от войны, в которую, по его словам, украинцы будут втягивать ЕС и даже весь мир.