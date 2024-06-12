МИД России отреагировало на сообщение о восстановлении дипотношений с Грузией

Министерство иностранных дел России прокомментировало сообщение оппозиционного грузинского телеканала о работе над восстановлением дипломатических отношений между странами, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости".

Российское ведомство заявило, что распространенное сообщение является фейком.

"Не видим смысла комментировать разного рода „утки", тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами", – заявил МИД РФ.

Информацию о работе над дипотношениями между Грузией и Россией накануне, 11 июня, распространил грузинский оппозиционный телеканал Mtavari.

По его информации, идет отбор персонала для грузинского посольства в Москве.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией 3 сентября 2008 года, после завершения российско-грузинской войны. Сейчас все консульские и другие дипломатические услуги предоставляются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

В руководстве партии "Грузинская мечта" не раз подчеркивали, что ни о каком восстановлении дипотношений со страной, которая оккупирует Абхазию и Цхинвальский регион, речь не идет, пока не произойдет полная деоккупация грузинских территорий.