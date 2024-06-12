Как можно получить беспроцентный кредит на солнечные панели: детали

Кабинет министров утвердил Порядок предоставления финансовой поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии.﻿ Об этом говорится в постановлении от 7 июня 2024 г. №673, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Поддержка предоставляется для приобретения и установки фотоэлектрических модулей и/или ветровых электроустановок установленной мощностью от 1 кВт до 10 кВт вместе с гибридными инверторами, способными работать как в автономном, так и в синхронном с внешней сетью режиме, и установками хранения энергии емкостью от 1 до 10 кВт. кВтч на каждый 1 кВт установленной мощности генерирующей установки.

Максимальная сумма кредита - 480 тыс. гривен на срок до пяти лет.

Оказание поддержки осуществляется Фондом развития предпринимательства через банки, отвечающие критериям.

"Поддержка предоставляется в виде полной компенсации Фондом процентных ставок по кредиту физических лиц" , - говорится в постановлении.

Действие этого Порядка не распространяется на установку генерирующих установок, предназначенных для производства электрической энергии из энергии солнечного излучения и/или ветра по "зеленому" тарифу.

Другие условия

Кредитный договор может содержать условия об уплате физическим лицом уполномоченному банку комиссий за предоставление и/или обслуживание кредита, а также комиссий, покрывающих операционные расходы уполномоченного банка по обслуживанию кредита, которые совокупно за весь срок действия кредитного договора должны составлять не более 1,5% суммы предоставленного кредита.

Для получения поддержки физическое лицо подает уполномоченному банку в бумажной или электронной форме заявку на получение кредита по форме, установленной Фондом, а также:

общую сумму расходов на закупку и монтаж оборудования гибридной системы электроснабжения (без детализации по видам работ, срокам их выполнения и т.п.) в соответствии со сметой, предоставленной подрядчиком;

другие документы/информацию в соответствии с внутренними процедурами и правилами уполномоченного банка.

Напомним, из-за масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины лишь по состоянию на середину апреля потеряно более 40% генерирующих мощностей ГЭС и около 80% – ТЭС по сравнению с их уровнем до полномасштабного вторжения. Это привело к дефициту электроэнергии и массовым отключениям.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины готовит программу льготного кредитования на закупку энергооборудования.