У России недостаточно сил для стратегических успехов на Харьковском направлении – ГПСУ

У РФ нет достаточно сил, чтобы ее армия могла достичь каких-то стратегических целей как на Белорусском направлении, так и в приграничных Сумской и Харьковской областях. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

По словам спикера, обстановка на Белорусском направлении полностью контролируется. По ту сторону границы мы не фиксируем наличия достаточных сил для совершения нападения, но мы должны быть готовы, подчеркнул он.

Вместе с тем он добавил, что продолжаются активные действия врага в Харьковской области по попыткам продвинуться вглубь украинской территории. Демченко подчеркнул: "Сейчас на этих направлениях у РФ нет достаточно сил, чтобы они могли достичь своих стратегических целей".

"Силы обороны отражают атаки и наносят поражений для того, чтобы россияне не смогли реализовать свои планы. Понимая коварство РФ и ее желание растянуть силы обороны, должны быть готовы к подобным действиям и на других участках. В частности, в пределах не только Харьковской области, а также Сумской" , – отметил он.

На сумском направлении, по словам Демченко, сейчас есть некоторое уменьшение интенсивности мероприятия враждебных ДРГ. Фактически в последнее время таких попыток почти нет, добавил он. Но русская армия продолжает постоянно обстреливать территорию пограничных областей.