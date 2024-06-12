Оккупанты наиболее активны на Покровском и Северском направлениях – Генштаб

Наибольшую активность враг продолжает проявлять на Покровском и Северском направлениях. Сейчас речь идет о 60 атаках окупантов на разных участках фронта с начала суток.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 12 июня.

На Харьковском направлении продолжаются боеприкосновения в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении враг сегодня атаковал пять раз, из них – два, в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются. Также вблизи Петропавловки агрессор использовал КАБ.

На Северском направлении за сегодня уже отбита половина из 12 атак окупантов. В настоящее время продолжаются наступательные действия врага в районах Спорного и Раздолевки. Также захватчики активны на Краматорском направлении. Всего здесь сегодня произошло шесть боеприкосновений, одно из которых еще продолжается.

На Покровском направлении агрессор пытается продвигаться в районах Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой и Калиновой. Продолжаются семь боев. В целом на направлении количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 20. Наши защитники мужественно сдерживают оккупантов и наносят им ощутимые потери.

На Времивском направлении продолжаются штурмовые действия врага в районе Урожайного. Украинские воины уверенно удерживают занятые рубежи.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.