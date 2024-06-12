Игорный бизнес за первые 5 месяцев уплатил в 3 раза больше налогов - нардеп

В январе - мае 2024 года в бюджет поступило 7,38 млрд грн налогов и сборов от организаторов азартных игр, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк.

"По налоговым поступлениям с игорного бизнеса... За первые пять месяцев года в бюджет поступило 7,38 млрд грн", - говорится в сообщении.

Депутат отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступления выросли втрое, с 2022 годом - в 38 раз, а с 2021 - в 101 раз больше поступило средств в бюджет.

Увеличение отчислений произошло, как подчеркнул Железняк, даже "при том, что были лишены лицензии некоторые операторы и до сих пор есть большая часть тени".

Напомним:

Игорный бизнес уплатил 10,4 миллиарда гривен налогов за 2023 год.

В первом квартале года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 152 лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр.