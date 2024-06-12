СМИ узнали, кто может занять ключевые руководящие должности в ЕС

Четыре ключевых кандидатуры на руководящие должности в ЕС почти согласованы. Данный процесс происходит необычно быстро, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Как утверждает издание, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вступит на второй срок в качестве президента Европейской комиссии.

Отмечается, что Европейская народная партия, остающаяся самой большой политической силой после европейских выборов, хочет гарантировать второй пятилетний мандат фон дер Ляен.

Бывший премьер Португалии Антониу Кошта является лидером в гонке за постом президента Европейского совета, который сейчас занимает Шарль Мишель.

Однако, как отмечают в издании, дело еще не решено, ведь кандидатуру Кошты все еще могут усложнить "проблемы с законом" из-за объявления ему прокуратурой подозрения в злоупотреблении влиянием прошлого года.

Также по данным СМИ, действующая президент Европейского парламента Роберта Мецола получит еще один срок на два с половиной года на этой же должности. Но последнее слово по этому решению остается за самим парламентом, а не за лидерами ЕС.

Основной претенденткой на должность главы внешнеполитического ведомства, которую сейчас занимает Жозеп Боррель, является премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В Politico добавили, что план согласования по должностям ожидается во время неформального ужина, намеченного для лидеров блока на 17 июня.

Высокие должности в ЕС

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель предложил исключить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен со встречи 17 июня, на которой главы государств и правительств обсудят самые высокие посты в ЕС.