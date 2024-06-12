Макрон призвал центристские партии объединиться для противодействия ультраправым

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне досрочных парламентских выборов в стране призвал все отвергающие экстремистские взгляды политические силы создать предвыборный альянс, чтобы не допустить прихода к власти правых популистов из "Национального объединения", сообщает Радио Свобода.

Выступая на пресс-конференции в Париже 12 июня, Макрон заявил, что обращается как к левым, так и правым, чтобы они объединились вокруг пропрезидентского центристского лагеря и вместе боролись за большинство в Национальном собрании.

При этом он раскритиковал некоторых из своих потенциальных союзников, в частности, левое движение "Непокорная Франция" он обвинил в пророссийской и резко антиизраильской позиции, а главу консервативной партии "Республиканцев" Эрика Чиотти – в готовности сотрудничать с "Национальным объединением".

Макрон распустил нижнюю палату парламента и объявил 30 июня досрочные выборы в реакции неожиданно большого успеха крайне правых на выборах в Европарламент. "Национальное объединение" – партия Марин Ле Пен – опередило сторонников президента более чем вдвое.

В своем выступлении Макрон признал, что он и его правительство совершали ошибки, и обратился в частности к потенциальным избирателям правых популистов, пообещав усилить политику по поводу нелегальной миграции, бороться с подростковой преступностью, индексировать пенсии. Макрон также отметил важность поддержки Украины. Президент Франции сказал, что даже если его оппоненты одержат победу на парламентских выборах, он не уйдет в отставку.

По опросам, если бы выборы прошли сейчас, "Национальное объединение" оказалось бы на первом месте по количеству депутатов впервые в истории Франции. Но непонятно, хватило бы этого для большинства.

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