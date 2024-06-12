Украина начала разрабатывать защиту для газохранилищ, атакуемых РФ

АО "Укртрансгаз" (часть "Нафтогаза Украины") 30 мая без торгов заключило соглашение с ГП "Центральный проектный институт" министерства обороны Украины о разработке защиты для своих объектов стоимостью 1,16 млн. грн. Об этом свидетельствуют данные системы "Прозорро", сообщает Нашi грошi.

Впервые мощные обстрелы газохранилищ во Львовской области произошли этой весной. В том числе россияне били "Кинжалами". В результате в марте-апреле было повреждено оборудование. Но пока без критических последствий. Во львовских газохранилищах накапливается газ для отопительного сезона по всей Украине.

Проектант Минобороны должен разработать концептуальные инженерные предложения для устройства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры. Закупку провели без торгов в соответствии с Особенностями осуществления публичных закупок во время военного положения, поскольку она касается защиты объектов предприятий нефтегазового комплексов, "в том числе для организации защиты их работников в части строительства, создания и обустройства объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, а также для восстановления разрушенных или поврежденных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации таких объектов".

В обосновании говорится, что "Укртрансгаз" является особенно важным объектом нефтегазовой отрасли. В результате воздушных атак на его объекты повреждены производственные помещения, оборудование и система подземного хранения газа.

Закупка была проведена, чтобы привести состояние технической защищенности объектов критической инфраструктуры и особо важных объектов "Укртрансгаза" в состояние, которое будет отвечать условиям безопасности и обороны объектов в условиях военного положения. Также целью предотвращения повреждения и разрушения технологического оборудования, узлов и агрегатов, используемых для подземного хранения газа.