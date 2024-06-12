Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, семь погибших (Обновлено)
Российские террористы ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки погибли шесть человек, еще 11 - получили ранения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский
."Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и шесть погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы" , - написал он.
По словам Зеленского, российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.
"Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них" , - заявил президент.
Позже пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры сообщила, что в результате атаки погибли семь человек, 20 - ранены.
Спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших будет уточняться.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют последствия вражеского удара, отметили в прокуратуре.