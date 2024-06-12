G7 согласовала кредит Украине в $50 млрд за счет замороженных росактивов - AFP

Лидеры стран "Группы семи" достигли договоренности о выделении 50 миллиардов долларов для Украины путем использования замороженных российских активов, говорится в заявлении Елисейского дворца вечером 12 июня. Со ссылкой на агентство AFP, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению канцелярии французского президента, Украина получит кредит до конца 2024 года.

"Существует договоренность. Как всегда в G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы придать ему форму" , – сказал представитель Елисейского дворца.

Решение, как ожидается, будет официально одобрено на саммите "Группы семи" 13-14 июня, после чего страны должны будут определить технические аспекты его реализации.

Напомним, речь идет о предложении США, которое предусматривает, что G7 предоставят Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

Ранее Евросоюз выдвинул альтернативное предложение, согласно которому он сам предоставит кредит для Украины, использовав в качестве залога свой семилетний бюджет в размере 1,2 триллиона евро.



