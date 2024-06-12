Столтенберг подтвердил передачу Украине от Италии дополнительную SAMP/T

Генсек НАТО Йенс Столтернберг подтвердил, что Италия передаст Украине еще одну систему SAMP/T. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает Новое время.

Столтенберг отметил, что Италия пообещала еще одну SAMP/T после решения Германии о передаче дополнительной Patriot.

«Следуя немецкому предложению о дополнительной системе Patriot, Италия пообещала еще одну SAMP/T. И я ожидаю, что в ближайшие дни и недели будет объявлено больше» , — сказал он.

Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готова передать новый пакет военной помощи с системами SAMP/T для усиления ПВО Украины.

Также канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна в ближайшее время передаст Украине третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы.