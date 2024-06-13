Пентагон: На сегодняшнем "Рамштайне" обсудят усиление ПВО Украины

Вопрос усиления противовоздушной обороны Украины системами Patriot, или другими будут обсуждать на очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое пройдет в очном формате 13 июня в Брюсселе.﻿﻿ Об этом заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге, сообщает Украинская правда.

Корреспондент спросила, когда США ожидают доставки новой системы Patriot в Украину и какое влияние, по мнению Пентагона, это окажет на войну.

"По вопросу Украины и противовоздушной обороны. Я видела некоторые сообщения. Что касается Patriot, то у меня нет никаких объявлений пока. Но мы знаем, что противовоздушная оборона является приоритетом для Украины. Это то, что им нужно − или в виде Patriot, или в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения завтра на заседании UDCG (Контактной группы по вопросам обороны Украины)" , – сказала она.

Сингх добавила, что глава Минобороны США Ллойд Остин уже вылетел в Брюссель для участия в 23-м "Рамштайне" 13 мая и во встрече министров обороны стран НАТО 14 июня.

Напомним, 12 июня издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден принял решение об отправке в Украину уже второго американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.