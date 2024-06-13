Bloomberg: Россия будет вмешиваться в выборы президента США, чтобы сократить поддержку Украины

Все большее число противников США во главе с Россией стремятся повлиять на президентские выборы 2024 года с помощью нанятых коммерческих фирм и использования генеративного искусственного интеллекта, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам представителей Офиса директора национальной разведки США, пожелавших остаться неизвестными, Россия представляет серьезную угрозу в этом избирательном цикле.

Собеседники издания говорят, что Москва, вероятно, рассматривает выборы как возможность достичь своих более широких целей – сократить поддержку военных усилий Украины, подорвать доверие к демократическим институтам и в целом в США.

Разведывательное сообщество ожидает, что Россия воспользуется социальными разногласиями в США, включая протесты в университетских городках, добавили чиновники.

Иран на выборах 2024 года намерен действовать как агент хаоса, сея внутренние склоки и даже пропагандируя насилие, заявили источники издания.

В то же время, по словам официальных лиц, Китай придерживается более осторожного подхода и отдает себе отчет в потенциальном ударе, который может сопровождать вмешательство в выборы.

Центр иностранного вредного влияния ODNI, начавший работать в сентябре 2022 года, будет пытаться противостоять этим угрозам посредством анализа медиа.

Напомним, в апреле компания Microsoft заявила , что российские онлайн-кампании по влиянию на предстоящие президентские выборы в США активизировались за последние 45 дней.

Разведка США считает РФ "самой большой иностранной угрозой" для выборов в Америке.

Белый дом выражал обеспокоенность по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы 2024 года.